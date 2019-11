Foc en un pis al costat d'un edifici on hores abans hi havia hagut una alerta per olor de gas, a Gironella

Els veïns de l'avinguda Catalu-nya de Gironella van tenir ahir un doble ensurt. A la tarda, un total de cinc dotacions es van desplaçar fins al número 25 on un incendi va afectar l'habitació d'un habitatge, encara que el fum també va escampar-se per la resta del pis. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, no hi va haver ferits i el foc va quedar extingit a les 19:21h.

Tot i això, els Bombers també van fer una revisió de la xemeneia i es va avisar la companyia del gas perquè un veí havia alertat que sentia olor d'aquesta substància i es van fer les revisions pertinents, a més a més d'avisar la compa-nyia del gas.

Precisament, també ahir al matí a l'edifici del costat, al número 23, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís per una fuita de gas. L'incident, que va tenir lloc a 3/4 de 6 del matí, no va obligar a desallotjar els veïns. Una dotació de Bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets, va tallar la connexió de la xarxa de gas, va revisar la zona i va avisar la companyia subministradora, que es va fer càrrec de l'avaria.

Ahir al vespre, però, els Bombers descartaven que hi hagués cap relació entre els dos incidents.