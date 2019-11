El govern de Sant Fruitós respon que l'any que ve contractarà dos policies

L'equip de govern de Sant Fruitós de Bages va emetre ahir un comunicat en el qual recorda que ja és prevista la creació de dues noves places d'agent de Policia Local i que durant aquest any s'han aprovat les bases per ocupar la plaça de sergent per a aquest mateix cos. El govern respon d'aquesta manera al comunicat de Junts per Sant Fruitós (vegeu Regió7 d'ahir) en la qual demanava més mesures per millorar la seguretat al municipi arran dels robatoris que divendres i dissabte passat es van cometre a la urbanització de les Brucardes. També demanava que s'ajornés la construcció d'un skate park.

El govern també remarca que preveu la col·locació de cinc noves càmeres lectores a la Rosaleda, a Torroella de Baix i als accessos al poble des de la carretera de Berga.

Finalment, reitera que tirarà endavant l' skate park i sentencia que el govern de Gent fent Poble «vol deixar clar que no tan sols farà la pista pels joves sinó que també té previstes mesures per augmentar la seguretat».