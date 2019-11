A judici per agredir i amenaçar menors a qui acusaven de robar-los maria al Calvet

Quatre acusats s'enfronten a una pena d'un any de presó per amenaçar tres menors que estaven internats al centre L'Estrep de Sant Salvador de Guardiola, als quals acusaven d'haver-los robat marihuana. També els demana una multa total de 2.640 euros per un delicte de lesions i dos d'amenaces.

Segons el relat de la fiscalia, els fets van passar el 4 d'abril del 2016, quan C. D. G., D. C. S., E. M. S. i A. C. M. anaven en un vehicle i es van creuar amb els menors. Al cap d'una estona, el vehicle es va tornar a creuar amb els menors però al seu interior només hi anaven dos dels acusats. Els altres dos van aparèixer a l'altre costat de la carretera, amb la cara tapada, un bat de beisbol i una navalla i van cridar «moros de merda, ens heu robat la marihuana» i des de l'interior del vehicle van disparar amb una pistola d'aire comprimit contra un dels nois, a qui van provocar una ferida a la cama. També van agredir un altre dels joves sense arribar a provocar-li lesions.

Finalment, dos dies després dels fets, al mateix lloc, dos dels acusats es van tornar a trobar dos dels menors i amb la intenció d'atemorir-los, van baixar del vehicle, van col·locar un ganivet al coll d'un dels menors mentre els deien: «On aneu a Manresa a robar marihuana» i «digueu-nos qui són els del centre que ens roben marihuana».

El judici és previst que se celebri avui al matí a Manresa. El ministeri públic, a part del 12 mesos de presó per un delicte d'amenaces, també demana una multa de 2.640 euros per dos delictes de lesions. Una multa és de 2.160 euros per un delicte de lesions, a raó de 8 euros diaris durant 9 mesos i l'altra és de la mateixa quantitat però durant 2 mesos, que suma un total de 480 euros.