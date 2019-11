Detingut per una baralla a la Plana de l'Om, a Manresa

Un veí de Manresa de 47 anys va acabar detingut aquest dijous a la tarda per una baralla a la Plana de l'Om de Manresa. Segons ha explicat la policia local, van rebre l'avís que hi havia una baralla a la zona. Quan els agents hi van arribar es van trobar dos individus a terra, en estat etílic mentre un tercer, el presumpte agressor, estava escridassant a tothom qui passava per la zona. A més, quan els agents es van intentar apropar per conèixer l'estat de les persones que estaven a terra. l'home es va violentar amb els policies, empentant-los, motiu pel qual va quedar detingut.

També segons ha informat la policia local, l'home tenia nombrosos antecedents per diversos delictes.