Escorcoll a Sant Vicenç per les peces religioses que guardava el polèmic Vargas

arxiu particular

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra, ahir, davant la casa arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir a Sant Vicenç de Castellet la casa del polèmic exrector de la població David de Vargas. L'escorcoll es va fer ahir al migdia i el va dur terme la policia catalana amb la col·laboració de la Policia Local del municipi.

L'escorcoll es va fer ahir al migdia i un dels testimonis que el van presenciar assegurava que al jardí de la casa hi havia un gran nombre de peces religioses i altres objectes que semblaven a punt per ser traslladats. Tot i això, ahir, aquest diari no va poder aclarir quina va ser la destinació de les peces religioses que es van localitzar en aquesta casa del carrer d'Osona. Tampoc va transcendir cap detall sobre l'origen dels objectes que s'hi van trobar.

Fonts dels Mossos d'Esquadra es van limitar a dir que hi havia un investigació en curs, motiu pel qual no van facilitar cap informació sobre el cas.

Tot i això, segons ha pogut saber Regió7, en el marc d'aquesta operació, ahir també s'hauria portat a terme un altre escorcoll, encara que en aquest cas seria fora del municipi de Sant Vicenç de Castellet. La casa on ahir es va fer l'escorcoll a Sant Vicenç de Castellet pertanyia a una anciana que la va cedir a l'exrector abans de morir. A més, la dona, també va fer hereu de tots els seus béns l'exrector, que a més, durant un temps, va ser el tutor legal de l'anciana, encara que el jutjat de Manresa que li havia atorgat l'hi va retirar un cop es va assabentar que el també exmossèn figurava en el testament. La dona va morir l'11 d'agost del 2012, un cop Vargas ja no era rector del municipi bagenc. Gràcies a les donacions de feligreses d'edat avançada, el rector també va aconseguir dos immobles a la ciutat de Barcelona.

L'ara ja exsacerdot va arribar al municipi bagenc el 2006 i va ser destituït com a rector el 2011 després de crear una important divisió entre els feligresos de la parròquia. Va ser més endavant, ja a l'any 2013, quan el Vaticà va expulsar del sacerdoci l'exrector de Sant Vicenç per una personalitat «no idònia».

Tot i que en aquells moments, el Bisbat de Vic no va concretar més els motius de l'expulsió del sacerdoci, des de feia un any la Congregació de la Doctrina de la Fe del Vaticà disposava d'un informe sobre els nombrosos conflictes que David Vargas havia provocat durant el seu pas per Sant Vicenç de Castellet. A més, l'informe destacava una vida privada del capellà contrària a la doctrina de l'Església en matèria sexual i fins i tot adjuntava imatges de Vargas en actitud eròtica amb un adolescent.