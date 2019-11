Operatiu en marxa contra els lladres de les Brucardes

Patrulla dels Mossos als accessos a Pineda, on dijous hi va haver un robatori

Patrulla dels Mossos als accessos a Pineda, on dijous hi va haver un robatori | ARXIU/OSCAR BAYONA

Els Mossos d'Esquadra estan portant a terme una operació que estaria relacionada amb els lladres que aquesta última setmana han actuat a Sant Fruitós de Bages. Els mateixos Mossos d'Esquadra han anunciat que estan realitzant una operació contra dues bandes de lladres que haurien actuat a Sant Fruitós de Bages, però també en altres municipis catalans com Sant Cugat del Vallès i Valldoreix.

Aquesta operació s'està portant a terme a Barcelona i segons ha pogut saber Regió7 també s'hauria portat a terme alguna detenció, encara que aquest extrem no ha estat confirmat per fonts policials.

Aquest dijous a la tarda, Sant Fruitós de Bages va patir dos nous robatoris, un a la urbanització de Pineda de Bages i un altre a les Brucardes. Precisament en aquesta urbanització, divendres i dissabte de la setmana passada ja s'hi van produir tres robatoris i dues temptatives més, fet que disparar totes les alarmes. Els robatoris de la setmana passada van motivar que per una banda, dilluns al migdia es convoqués la junta de seguretat local, en la qual hi ha presents representants del consistori i també de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. El mateix dilluns al vespre, també es va convocar una reunió de veïns a les Brucardes, en la qual hi van assistir Mossos d'Esquadra que van explicar que es tracta de delinqüents amb un alt nivell de professional i que van definir com els «Messi» dels lladres.

A més a més, arran dels dos darrers robatoris d'aquest dijous al municipi, l'alcalde Joan Carles Batanés ha demanat explicacions al conseller d'Interior Miquel Buch i li ha enviat també una carta en la qual reclama que el govern català actuï per tal de poder desarticular aquestes bandes de lladres. Precisament, el missatge que ha volgut transmetre l'alcalde al conseller és que preventivament, a nivell municipal, «han fet els deures» i cal la intervenció de l'executiu català. Per aquest motiu, el batlle també demana una trobada amb el màxim responsable d'Interior. La mateixa carta s'ha fet arribat a Eloi Hernández, president del Consell d'Alcaldes del Bages. Batanés recorda que a Sant Fruitós ja han pres nombroses mesures per evitar robatoris, com la instal·lació de càmeres als principals accessos que permeten localitzar vehicles sospitosos.