Sant Fruitós pateix dos nous robatoris en cases a Les Brucardes i Pineda

Sant Fruitós ha patit aquest dijous al vespre dos nous robatoris a dues cases més del municipi, una d'elles a Pineda de Bages i l'altra a Les Brucardes, segons ha informat eñ propi Ajuntament en un comunicat.

L'equip de govern local subratlla que "en plena acció preventiva policial" han esdevingut dos robatoris més a la població i que aquests fets, que se sumen als ocorreguts els passats divendres i dissabte, "fan que la situació requereixi d'una explicació del propi Conseller d'Interior", segons requereix l'alcalde Joan Carles Batanés.

L'executiu posa en relleu que aquesta problemàtica "afecta a centenars de petits municipis de Catalunya i no es pot continuar sense afrontar-ho com un tema de país, on els pobles hi hem de col·laborar, però on és la Generalitat qui ha d'agafar el timó de la solució als robatoris a les llars dels nostres ciutadans".