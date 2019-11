Sinistre total per un foc en una vivenda a Sant Quirze Safaja

Una casa de fusta de dues plantes ha cremat completament aquesta nit passada a la urbanització de Pinars del Badó, de Sant Quirze Safaja, al Moianès, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Malgrat el sinistre total, no s'han hagut de lamentar danys personals perquè la vivenda estava llogada i en aquells moments era buida.

Els bombers van rebre l'avís a les 00.22 h, i es van desplaçar vuit vehicles a l'indret. A les 2.30 h ja no hi havia flama i, fins a les 10.30 h del dissabte es va estar remullant la brasa per evitar qualsevol possibilitat que l'incendi rebrotés.