Sis detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra els lladres de Sant Fruitós

Els Mossos d'Esquadra van practicar ahir un total de sis detencions, algunes de les quals estarien relacionades amb els robatoris d'aquests últims dies a Sant Fruitós de Bages.

Al llarg d'ahir al vespre i la nit, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va portar a terme un operatiu a Barcelona contra dues bandes de lladres que principalment han actuat a Sant Fruitós de Bages i als municipis de Sant Cugat del Vallès i Valldoreix. A part de les sis detencions, el cos policial també va assegurar que va decomissar diversos objectes que estaven pendents de relacionar-los amb els robatoris.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, els dos darrers robatoris es van cometre dijous d'aquesta setmana, segons va anunciar el mateix ajuntament a través d'un comunicat. Aquests dos darrers robatoris en habitatges se sumen als tres que es van cometre divendres i dissabte de la setmana passada en cases d'aquesta última urbanització.

Després dels dos últims robatoris d'aquest dijous, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, s'ha dirigit al conseller d'Interior, Miquel Buch, per carta i també li ha demanat un reunió, perquè des de l'executiu català es faci front als grups organitzats que estan cometent aquests robatoris i que Batanés considera que traspassen l'àmbit local.

En el comunicat de l'equip de govern local se subratlla que «en plena acció preventiva policial» han tingut lloc dos robatoris més a la població i que aquests fets, que se sumen als ocorreguts divendres i dissabte passat, «fan que la situació requereixi d'una explicació del mateix conseller d'Interior», segons requereix l'alcalde Batanés.

L'executiu local posa en relleu que aquesta problemàtica «afecta centenars de petits municipis de Catalunya i no es pot continuar sense afrontar-ho com un tema de país, en què els pobles hem de col·laborar, però on és la Generalitat qui ha d'agafar el timó de la solució als robatoris a les llars dels nostres ciutadans».

Batanés recordava que en el darrer any a Sant Fruitós han instal·lat càmeres als principals accessos, fet que permet identificar la presència de vehicles sospitosos al municipi. A la instal·lació d'aquestes càmeres l'alcalde atribueix la reducció, del 33% de gener a octubre d'enguany, de la xifra de robatoris que hi ha hagut en habitatges del municipi.

Tot i això, els robatoris del cap de setmana, als quals també cal sumar dues temptatives més, van fer saltar totes les alarmes al municipi, ja que des del mes de maig passat no se n'hi havien detectat.

Els robatoris de la setmana passada ja van motivar que, per una banda, dilluns al migdia es convoqués la junta de seguretat local, en la qual hi ha presents representants del consistori i també de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Batanés també reclamava que es porti a terme un canvi legislatiu

Per l'altra banda, la situació va motivar que al vespre es portés a terme una reunió entre representats de l'Ajuntament, de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i veïns. En aquesta trobada els cossos policials van explicar als assistents que es trobaven davant d'uns delinqüents professionals, als quals van qualificar com els «Messi» dels lladres. En la reunió també van recomanar als veïns que extremessin les precaucions i que es dotessin de mesures de protecció, com per exemple una alarma, a part d'avisar amb rapidesa els cossos policials en el moment en què detectin actituds sospitoses.

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha convocat per a dilluns una reunió a l'AVV de Pineda de Bages, per parlar sobre la situació.