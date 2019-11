Intercepten a Galícia el primer narcosubmari transoceànic

Ampli operatiu antidroga en el municipi gallec de Cangas (Pontevedra) per a reflotar un narcosubmari transoceànic que ha embarrancat aquesta nit en Punta Couso amb una gran partida de cocaïna en el seu interior. Es tracta d'una operació conjunta dels Serveis de Vigilància Duanera (SVA), els GRECO de la Policia Nacional i els ECO de la Guàrdia Civil; a la qual aquest matí s'ha sumat Salvament Marítim amb l'objectiu de tractar de retornar a la superfície l'artefacte, que roman semisumergit en aigües de la ria d'Aldán des de les tres de la matinada.

De moment, els agents no han aconseguit accedir a l'interior del submarí, però pensen que dins del mateix podria haver-hi una partida important de fins a tres tones de cocaïna. En aquests moments hi ha dues persones detingudes d'origen equatorià i una tercera roman a la fugida. Els llatinoamericans treballaven en conjunt amb un grup gallec. L'operatiu va detenir a la primera de les persones en la mateixa platja i a la segona quan tractava d'escapar-se. No van aconseguir, de moment, donar amb l'útima.

Les forces antidroga operen per terra i mar. Les llanxes de l'Institut Armat i la 'Salvamar Mirach' de Salvament Marítim pentinen la costa a la recerca de qualsevol indici sospitós. La proximitat de les roques dificulteu l'aproximació de les embarcacions a la costa. Mentrestant, en terra, la Guàrdia Civil ha desplegat diversos controls per carretera per a tractar de localitzar a la persona escapolida. Un dels controls s'ha situat en Igrexario, al costat de Doade, que és l'única via de sortida de la península d'O Hío. La Guàrdia Civil mana parar als cotxes per a inspeccionar els maleters.

Segons ha pogut saber 'Faro de Vigo', diari pertanyent a Premsa Ibèrica, les autoritats portaven tres dies darrere d'aquesta nau pertanyent a una xarxa de narcos que operava en les Ries Baixas i que emprava aquest tipus d'artefactes per a introduir la droga a Espanya. A diferència del submarí artesanal intervingut en la ria de Vigo en 2006, aquest submergible de 20 metres d'eslora està equipat amb una tecnologia molt més sofisticada i és el primer submarí transoceànic capturat a Galícia. La recerca, en la qual han col·laborat forces a nivell internacional, manté la hipòtesi que aquest tipus de naus ja s'havia emprat amb anterioritat per a introduir cocaïna a través de les costes gallegues.