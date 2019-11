Arrestats per beure alcohol al carrer i tirar tanques d'obra a la calçada, al Passeig

La Policia Local de Manresa va detenir dos joves dissabte davant de Crist Rei que després de beure alcohol al carrer i ser advertits per agents, van llançar tanques d'obres al mig de la via i van empentar als policies.

Segons explica el propi cos, una patrulla va veure dos joves consumint alcohol al Passeig Pere III, davant de l'església de Crist Rei. Tot i que van intentar donar dades falses, els agents els van identificar i van ser denunciats per l'ordenança de civisme pel consum d'alcohol a la via pública.

Quan la patrulla ja havien marxat del lloc dels fets, la sala de coordinació de la Policia Local va rebre algunes trucades que alertaven que al mateix lloc on s'havien denunciat els joves anteriorment hi havia dues persones que estaven llançant tanques d'obra al mig de la via.

Quan hi van arribar de nou, els policies van trobar els dos nois anteriorment denunciats i van veure que, efectivament, estaven llançant tanques als carrils de circulació, mentre un grup de persones intentava alertar els conductors per evitar accidents. També van llançar una bústia de correus, prèviament arrencada.

Tot i la presència policial, els dos nois no van parar de tirar tanques i van respondre amb insults i emptentes cap als agents. Per tot això, ambdós van ser detinguts per un delicte de danys, un delicte per originar un greu risc per la circulació i atemptat a agents de l'autoritat.