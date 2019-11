Un camió d'escombraries s'incendia a Igualada

Un camió d'escombraries s'ha vist obligat a abocar la càrrega que portava, aquesta tarda, al mig del carrer a Igualada. Segons han explicat fonts dels bombers, les deixalles que transportava el vehicle han començat a cremar i les ha hagut d'abocar al carrer per tal que els bombers poguessin apagar el foc. Els fets han passat al carrer Merlet de la capital igualadina i els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a tres quarts de cinc de la tarda. Els bombers hi han enviat tres dotacions que han treballat per apagar el foc durant unes dues hores.