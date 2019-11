Ensurt per la rebentada del tub d'una estufa elèctrica a Olesa

Ensurt per la rebentada d'un tub d'un escalfador elèctric aquest dilluns a Olesa de Montserrat. Els Bombers han rebut l'avís a 2/4 de 5 de la matinada per fum en un habitatge situat al número 11 del carrer d'Anselm Clavé. Segons fonts del cos d'emergències, el tub d'una estufa ha rebentat i ha provocat l'alerta per fum, tot i que l'aparell no s'ha acabat incendiant. Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha revisat i ventilat l'immoble. No hi ha hagut persones ferides.