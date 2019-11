Mor el conductor d'un camió en caure per un terraplè a la C-15, a Capellades

El conductor d'un camió ha perdut la vida aquest matí en un accident a la C-15, a Capellades, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, un camió ha patit una sortida de via i ha caigut per un terraplè.

El sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 38 de la C-15, a l'altura de Capellades (Anoia). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 08.30 h.

Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).