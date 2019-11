Pineda convoca avui els veïns davant l'alarma per 4 robatoris divendres passat

Sant Fruitós de Bages ha convocat els veïns de Pineda de Bages a una reunió arran dels últims robatoris que hi ha hagut a la urbanització, 4 assalts divendres passat. La sessió és prevista per a avui, a dos quarts de nou del vespre, al local de l'Associació de Veïns. L'objectiu de la reunió serà veure com s'afronta la situació d'onada de robatoris que viu la zona. Divendres passat, Mossos va fer algunes detencions que, en principi, estarien relacionades amb el grup que actuava al Bages, però a la urbanització de Pineda aquell mateix dia hi va haver robatoris. L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, espera reunir-se amb el conseller Buch.