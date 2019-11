El professor de l'Escola de Música de Berga acusat d'abusar d'una alumna nega els fets davant del jutge

El professor de l'Escola de Música de Berga acusat d'abusar sexualment d'una alumna menor d'edat ha negat els fets davant del jutge i ha assegurat que només va tenir relacions consentides amb una noia d'entre 17 i 18 anys. Segons el codi penal, l'edat mínima per al consentiment per mantenir relacions sexuals és de 16 anys.

Els fets es remunten a l'any 2014 quan la víctima tenia 17 anys. Va ser a finals del 2017 quan la noia va explicar els fets a la direcció de l'escola de música i un any després, a finals del 2018, va presentar la denúncia.

L'acusat ha declarat aquest dilluns als jutjats de Berga en el marc d'aquest cas que es troba ara en fase d'instrucció. També han declarat en seu judicial el director del centre i el cap d'estudis, que han explicat com s'ha assabentat del cas. La víctima, en canvi, va declarar fa uns dies. Ara per ara no es descarta que hi puguin declarar més testimonis i serà a partir d'aquí quan el jutge haurà de decidir si arxiva el cas o hi veu indicis de delicte i l'envia a judici.

El cas es va fer públic a principis d'aquest any i va generar una forta repercussió a la ciutat de Berga. El cas també va generar malestar entre el claustre de professors amb la direcció del centre i l'Ajuntament de Berga per la forma com es va gestionar el cas.

L'Ajuntament va anunciar que es personaria com acusació particular i, juntament amb l'Escola de Música, es va formar el professorat per tal que tinguessin eines per poder parlar d'aquests temes, i també van realitzar tallers dirigits a l'alumnat per tal que els poguessin ajudar a identificar possibles casos d'agressió sexual.