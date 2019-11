S'incendia una xemeneia en un habitatge a Solsona

La xemeneia d'una casa es va incendiar ahir al vespre a Solsona, al número 11 del carrer de Jacint Verdaguer. El foc, que es va originar a les 19.35 h, només va cremar la xemeneia de la llar de foc i no va afectar la resta de l'habitatge. No hi va haver persones ferides ni va caldre desallotjar els veïns, segons fonts dels Bombers.



El cos d'emergències va enviar una dotació al lloc dels fets que va treballar durant mitja hora per apagar el foc. Al seu compte de Twitter, els Bombers han informat que durant la nit i matinada han fet quatre serveis per incendis de xemeneies, cap d'ells greu. Tot i així, recorden alguns consells de seguretat per evitar ensurts.





#bomberscat hem atès aquesta passada nit i matinada 4 serveis per incendis de xemeneies. Cap d'ells de gravetat. Tot i així, us recordem els consells #seguretatalallar sobre l'ús i manteniment de xemeneies per tal d'evitar incendis i intoxicacions! pic.twitter.com/E8Xo2qmSuL — Bombers (@bomberscat) November 24, 2019