Se salta un semàfor, xoca amb un vehicle i dona positiu en el test d'alcoholèmia

La conductora d'un turisme va xocar ahir al migdia per encalç amb un altre vehicle a l'avinguda Universitària de Manresa i va donar positiu en el test d'alcoholèmia que li van practicar agents de la Policia Local. Els fets van tenir lloc ahir a les 3 del migdia quan un cotxe (Opel Astra) es va saltar el semàfor que hi ha a l'avinguda i va xocar per darrere amb un altre turisme (Seat Ibiza) que estava parat, esperant que el semàfor es posés verd.

La topada es va produir a l'altura del Mercadona. La conductora que es va saltar el semàfor, una veïna de Manresa de 60 anys, va donar 0,53 mg/l en aire espirat en la primera prova d'alcoholèmia i 0,52 mg/l en aire espirat en la segona prova, motiu pel qual els agents la van denunciar penalment com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat del trànsit. La dona va resultar il·lesa i tampoc va quedar ferit el conductor de l'altre turisme implicat en el xoc, un veí de Súria de 19 anys.