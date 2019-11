S'enfronta a tres anys de presó per agressió sexual a una menor, a Manresa

Els jutjats de Manresa acolliran aquest matí un cas d'agressió sexual a una menor d'edat i un altre cas per distribució de material pornogràfic en el qual apareixien menors d'edat.

En el primer cas, els fets van passar el mes de febrer d'aquest any a Manresa, quan la víctima, de 17 anys d'edat, i el presumpte agressor estaven sols a casa. Segons el relat de la fiscalia, el presumpte agressor va començar a petonejar i a fer tocaments a la víctima, i va utilitzar la violència per superar l'oposició i resistència que la noia hi posava.

Per aquests fets, el processat està acusat d'un delicte d'agressió sexual i la fiscalia demana per a ell una pena de tres anys de presó a més de cinc anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de 500 metres i la prohibició de comunicar-se amb la noia.

D'altra banda, també està assenyalat per a avui al matí el judici contra un bagenc per distribució de material pornogràfic en el qual apareixen menors d'edat. Segons el relat de la fiscalia, al mòbil de l'acusat estava vinculat a un perfil de Twitter al qual va penjar 12 fotografies en les quals hi havia menor d'edat despullades i mantenint relacions sexuals.

Al dispositiu, també s'hi van trobar cinc imatges més de menors que l'acusat havia rebut i un vídeo també amb pornografia infantil. Per tot això, el ministeri públic l'acusa d'un delicte de distribució de material pornogràfic i demana per a ell un pena de tres anys de presó.