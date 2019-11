S'incendia un contenidor al carrer del Pirineu de Manresa

Un contenidor de rebuig ha cremat completament aquesta matinada al carrer del Pirineu de Manresa, a l'altura del número 58. Segons fonts dels Bombers, el foc s'ha declarat a les 5.09 h per causes que es desconeixen. Una dotació ha treballat per apagar les flames, que han calcinat per complet el contenidor però no han provocat altres danys materials.