Veïns de Pineda de Bages demanen a l'Ajuntament més diners en seguretat

La preocupació pels robatoris a Pineda de Bages ha tornat a créixer i ahir una setantena de veïns van ser a la reunió convocada pel mateix Ajuntament per abordar el tema. La reunió es va proposar arran dels cinc robatoris que entre dijous i divendres passat es van cometre a la urbanització.

Un dels moments de més tensió de la trobada va ser quan alguns dels veïns van reclamar al govern local que es prioritzés la inversió en seguretat i que deixessin de banda altres inversions.

«Els propietaris hem fet tot el possible. La seguretat ha estat prioritària per a nosaltres. Per què no ho és per a l'Ajuntament?», deia un veí que afegia que «nosaltres hem gratat la butxaca» però retreia que «no pago menys impostos per haver posat una alarma. Nosaltres fem, fem i fem però no veiem que els altres [en referència a l'Ajuntament] gastin».

L'alcalde, Joan Carles Batanés, que encapçalava la representació del govern municipal, va remarcar que «cada propietari ha fet els deures i l'Ajuntament també. S'han posat càmeres de seguretat, però els lladres segueixen entrant, i encara que en posem més, és un problema que no només podem afrontar des de l'Ajuntament». També hi va haver retrets a la construcció de l' skate park i els veïns van reclamar que els diners es destinin a contractar més policies. L'alcalde va recordar que de cara a l'any que ve és prevista la contractació de dos agents i també es va mostrar convençut que «encara que hi hagi més policies seguiran entrant».

Detectors de wifi



El cap de la Policia Local, Josep Maria Campdepdrós, també va explicar que estan estudiant la possibilitat d'instal·lar detectors de wifi en camins que porten a Pineda davant la possibilitat que els lladres s'hi amaguin o hi accedeixin per evitar així les càmeres. «Els lladres es comuniquen entre ells», explicava Campdepedrós, i afegia que una manera de detectar-los era si en un punt hi havia més connexions de les habituals. També va explicar que és una forma de «blindar» més Sant Fruitós, encara que al llarg de la trobada, es va recordar que els robatoris no es poden evitar al 100%.

D'altra banda, en la mateixa reunió, tant l'alcalde com els representants policials van assegurar que es tracta d'un problema que transcendeix l'àmbit local perquè es tracta de bandes internacionals que actuen de forma global i organitzada de manera que, quan alguns dels seus membres han comès diversos robatoris, són rellevats per altres sense antecedents penals.

De fet, el mosso va assegurar que la coincidència de l'operació de divendres al vespre contra grups que havien actuat a Sant Fruitós i que es cometessin quatre robatoris a Pineda és perquè els lladres «tenen un equip que treballa, el detenim però ells ja tenen un altre equip que actua i nosaltres hi anem a darrere». I com ja va fer la setmana passada a les Brucardes, va remarcar que «nosaltres hem d'esperar fets. No ens podem avançar perquè necessitem el màxim de proves perquè ingressin a la presó».

Finalment, en la reunió també es van fer diferents recomanacions de seguretat als veïns per tal d'intentar reduir els robatoris, com per exemple instal·lar alarmes connectades a una central o posar barres a la finestres. I també van insistir que si es veu alguna actitud sospitosa s'avisi «primer» a la policia en comptes de dir-ho per grups de WhatsApp, per on els cossos de seguretat no se n'assabenten.