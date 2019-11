Ampans i Catalònia Creactiva fan l'acompanyament de reclusos amb discapacitat intel·lectual

Les fundacions Ampans i Catalònia Creactiva, a través d'una Unió Temporal d'Empreses, la UTE Abril, gestionen des d'aquest mes de setembre el servei d'atenció a la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament als centres i serveis penitenciaris de Catalunya, impulsat pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons han explicat les dues entitats a través d'una nota de premsa.

El servei que ara presta l'entitat bagenca juntament amb Catalònia Creactiva ofereix els suports adaptats per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual que es troben privades de llibertat es puguin adaptar als centres penitenciaris i posteriorment reinserir-se a la societat amb les mateixes garanties que la resta de persones internes.

La complexitat de l'estructura organitzativa del sistema penitenciari sumada a la situació de discapacitat intel·lectual d'aquestes persones suposa que siguin més vulnerables respecte a la resta d'interns i que, en el moment que s'enfronten a la sortida de la presó, tinguin més dificultats en el retorn a la comunitat i la inclusió social.

És per aquestes raons que és necessària una atenció i una intervenció especialitzada, que doni resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu mitjançant l'acompanyament a la persona en un itinerari de suport, desenvolupant una intervenció centrada en els interessos de la persona i orientada principalment al retorn a la comunitat, afavorint la seva inserció social i laboral.

El programa disposa de diferents professionals dels àmbits de l'educació social, la psicologia, el treball social i la inserció laboral. Els interns que formen part del programa d'atenció de la UTE Abril són persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que han acceptat formar-ne part.

En molts casos, hi ha, però, una tasca prèvia del personal dels centres penitenciaris de detecció i tramitació per a l'obtenció del certificat de discapacitat per a les persones que no han estat mai diagnosticades.

Les fundacions Catalònia i Ampans són dues entitats consolidades amb molta experiència en el sector de la discapacitat i en el camp del suport al treball. Per mitjà de la UTE Abril, han assumit el repte de gestionar durant dos anys el servei d'atenció als interns amb discapacitat intel·lectual als centres penitenciaris de tot Catalunya.