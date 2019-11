Dues joves denuncien un massatgista de Sant Joan per abusos sexuals

El propietari d'un centre de massatges de Sant Joan de Vilatorrada acumula dues denúncies per un presumpte delicte d'abusos sexuals. Amb només un mes de diferència, una noia de 18 anys i una altra de 23 han presentat sengles denúncies per haver rebut tocaments per part del presumpte agressor, que s'ha negat a fer cap declaració a Regió7. El local segueix obert. El cas està en via judicial.

El 19 de setembre a la matinada els Mossos d'Esquadra van detenir el denunciant, que és propietari d'un local de massatges de Sant Joan. La denúncia la va presentar una noia de 18 anys, que assegura haver rebut tocaments en el transcurs de la sessió del dia 13 de setembre. Segons indiquen les fonts que ha consultat aquest diari, en un primer moment, la víctima no volia comentar el que li havia passat. Però finalment hauria revelat els presumptes abusos sexuals i va formalitzar la denúncia amb l'ajuda d'una psicòloga. En conèixer els fets, els Mossos van procedir a la detenció del presumpte agressor i el van posar a disposició judicial.

L'altra denúncia per un presumpte delicte d'abús sexual es va presentar als jutjats de Manresa el 8 de novembre. Una noia de 23 anys, en conèixer l'existència de l'altra denúncia, va decidir trencar el seu silenci i també fer el pas de denunciar el massatgista per abús sexual. Els fets es remunten a la tardor del 2018.

Segons ha explicat la víctima a Regió7, els fets van succeir al final d'una de les sessions, quan, segons la versió de la denunciant, l'home li va oferir un massatge relaxant. Afegeix que tot seguit, l'home li va acariciar els pits i li va fer un petó al coll. La jove va reaccionar, li va etzibar un cop de colze per deslliurar-se'n, es va vestir ràpidament i va marxar del centre de massatges.

La víctima remarca que no es va atrevir a denunciar-ho abans per por que no la creguessin. En veure que una altra noia hauria passat per una situació semblant, va explicar el seu cas a la seva mare i immediatament van parlar amb un advocat per abordar el cas i van presentar la denúncia als jutjats de Manresa.