L'homicidi d'una jove fa 38 anys a Sant Salvador de Guardiola arriba ara a judici

El cas de la mort d'una jove madrilenya, Carmen Fraile Muñoz, ara fa 38 anys a Sant Salvador de de Guardiola està a punt d'arribar a judici. El titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Manresa, que ha portat la investigació, ha decretat la resolució per obrir el judici oral contra Manuel M. T., segons va avançar ahir El País i fonts jurídiques van confirmar a Regió7.

Malgrat la resolució del jutge, l'obertura del judici no serà automàtica. En aquest sentit, les fonts consultades explicaven que la defensa hi recorrerà per evitar un judici que, si finalment se celebra, serà per jurat popular. Un dels arguments serà demanar la prescripció del cas, ja que la mort va tenir lloc fa gairebé quatre dècades.

El desembre de l'any passat, Regió7 va destapar el cas de la mort de Fraile -de 25 anys-, que va succeir l'any 1981 als peus de Montserrat, a la urbanització de Ca l'Esteve. En aquells moments, l'acusat i la víctima, que estava embarassada, tenien una relació sentimental però l'home estava casat i tenia tres fills. Llavors, però, la família de la jove va pensar que la noia havia desaparegut voluntàriament, de manera que la desaparició no es va investigar.

Va ser 18 anys després, el 1999, quan uns operaris van desenter-rar un esquelet mentre removien terres d'una finca. Des de llavors, encara van haver de passar 19 anys més fins que es van poder identificar les restes de la dona. Va ser quan la família va presentar una denúncia per la seva desaparició i a partir de la qual es van fer un encreuament d'ADN i l'alarma va saltar a la comissaria de Manresa, ja que van coincidir amb les mostres de les restes trobades el 1999 a Ca l'Esteve.

De fet, l'exalcalde Albert Miralda va ser un dels treballadors que van descobrir les restes humanes. Ara fa un any, ell mateix recordava, en declaracions a Regió7, que treballava a Germans Miralda, l'empresa d'excavacions familiar, quan amb el propietari de la finca van trobar uns ossos, que primer pensaven que podien ser d'algun animal però que de seguida, amb la troballa d'un crani, van adonar-se que eren restes humanes i van avisar la Guàrdia Civil, ja que aleshores encara no hi havia els Mossos d'Esquadra.