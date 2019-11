El jutge imposa 150.000 euros de fiança a l'acusat pel crim de Sant Salvador de Guardiola de fa 38 anys

El jutge ha decretat una fiança de 150.000 euros per a Manuel M. T., l'home que ara té 74 anys i està acusat de la mort d'una jove de 25 anys, l'any 1981 a Sant Salvador de Guardiola.

En l'ordre de processament que el deixa a un pas del judici, el titular del jutjat d'instrucció 4 de Manresa imposa 150.000 euros de fiança pecuniària per al processat, que es troba en llibertat condicional, una condició que el jutge li manté.

Aquest cas, que el desembre de l'any passat va destapar Regió7 i que també explicava en l'edició d'ahir, es remunta al 1981. Va ser llavors quan, presumptament, l'home -casat i amb tres fills- va assassinar la noia que era la seva amant i estava embarassada d'ell. Després la va enterrar al jardí de la casa on havien conviscut a la urbanització de Ca l'Esteve. El cadàver va ser descobert per casualitat el 1999, però el cos no va poder ser identificat perquè mai ningú havia denunciat la desaparició de la dona. Aquesta denúncia tardana es va fer el 2017 i va ser llavors, quan gràcies a l'ADN que va dipositar la germana de la víctima es va poder identificar el cos trobat el 1999 i es va iniciar la investigació per aclarir el crim.