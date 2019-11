Denuncia un centre dental de Manresa per un implant que li ha fet passar 8 anys de «calvari»

Un veí de Manresa, José Antonio Castillo, ha denunciat el centre dental SOMDent Associats, l'anterior franquiciat de Vitaldent a Manresa perquè, segons assegura, li van fer un tractament, que consistia en una pròtesi dental a la part superior de la dentadura, que li va provocar nombroses infeccions i dolors. El tractament li va costar gairebé 8.500 euros, que ara reclama que se li retornin, a més d'una indemnització de 14.000 euros.

En la denúncia, a la qual ha tingut accés Regió7, l'afectat explica que el tractament –iniciat el 2010– va fracassar i li va provocar «forts dolors» a la geniva i «infeccions» i, a més a més, assegura que estèticament l'implant «no era l'esperat». La denúncia ha estat posada per una mala praxi dels professionals que li van fer el tractament inicial.

Segons explica, aquesta situació va fer que hagués d'assistir repetidament al centre dental i no li van solucionar els problemes definitivament fins al cap de vuit anys.

Més endavant, l'home va tornar a confiar en Vitaldent, però ja sota un altre franquiciat, per arreglar-se la part inferior de la dentadura. Mentre li feien aquest segon tractament, al centre també n'hi van fer diversos per corregir els problemes que tenia a l'arc dental superior.

Durant aquest temps, Molina denuncia que hi ha hagut una «elevada rotació» de personal i que fins i tot ha arribat a canviar el franquiciat i tot l'equip mèdic de la clínica. De fet, la denúncia es dirigeix contra l'anterior empresa franquiciada, SOMDent Associats, amb la qual assegura que no ha pogut contactar, tal com tampoc ho ha pogut fer amb el dentista que el va tractar en un primer moment i que també ha estat denunciat. L'actual empresa franquiciada a Manresa, segons explica l'afectat, no ha estat denunciada perquè no s'ha pogut acreditar que fos continuadora de l'activitat de l'anterior.

En la seva denúncia, l'afectat reclama que se li reemborsin els gairebé 8.500 euros que li va costar el tractament dental així com també una indemnització de 14.000 euros pels danys morals pels «vuit anys que ha durat el calvari».

Però, a causa del canvi d'empreses que hi ha hagut en la franquícia, Molina és poc optimista de cara a poder recuperar els diners que li va costar el tractament i també per cobrar la indemnització que reclama en la seva denúncia.

Fonts de l'actual franquícia de Vitaldent consultades per aquest diari van remarcar que el centre manresà és ara d'un altre franquiciat, amb uns altres responsables mèdics i no amb els que es va començar el tractament ara fa deu anys, que és contra qui es dirigeix la denúncia.