Jutgen una família d'Igualada per un intent d'estafa a una asseguradora

Quatre membres d'una mateixa família d'Igualada s'enfronten a una petició d'11 mesos de presó per intentar estafar una compa-nyia asseguradora.

Segons recull l'escrit de fiscalia, els quatre acusats van tenir un accident el març del 2015, quan viatjaven en un mateix vehicle, i en aturar-se en un pas de vianants, un altre vehicle hi va impactar per darrere. En l'accident, cap dels afectats es va lesionar, segons fiscalia.

Tot i això, els acusats van assegurar en la denúncia que havien tingut lesions. En un primer judici per l'accident, a Igualada, es va arxivar el cas tot i que es va fixar una quantitat màxima a reclamar. Quan més endavant els acusats van presentar la demanda d'execució per cobrar els diners, i en una vista, l'asseguradora s'hi va oposar perquè considerava que les lesions no tenien relació amb l'accident i el jutge va estimar la petició. Ara, el cas arriba a judici a l'Audiència de Barcelona per un delicte d'estafa en grau de temptativa. Per això, els acusats s'enfronten, per part de la fiscalia, a una petició d'11 mesos de presó i a una pena de multa de 1.500 euros, a raó de 10 euros diaris durant cinc mesos.