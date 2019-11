Així era i funcionava el grup criminal que robava en habitatges de Sant Fruitós

Els Mossos d'Esquadra van desarticular el passat 22 de novembre (tal com va explicar Regió7) un grup criminal que havia robat en tretze habitatges en només 19 dies, molts d'ells a Sant Fruitós (a les Brucardes i Pineda). L'operatiu policial va permetre detenir sis homes, amb edats compreses entre els 23 i els 34 anys, per haver assaltat domicilis de Badalona, Alella, Valldoreix i Sant Fruitós de Bages en aquest termini de menys de tres setmanes. La investigació es va iniciar el 6 de novembre quan els Mossos van tenir coneixement que s'havia produït un robatori en un domicili de Badalona. Els lladres van accedir a l'interior del domicili forçant una de les finestres, i un cop dintre es van endur joies i diners en metàl·lic. Gràcies a les indagacions policials els agents van aconseguir identificar part dels autors del robatori.

Els pispes formarien part d'un grup més nombrós que s'havia instal·lat a la ciutat de Barcelona i que havia fet d'aquests delictes la seva forma de vida, en només 19 dies van robar en tretze domicilis de diferents zones residencials. Els investigadors van constatar que per cometre els assalts i repartir-se el territori el grup es subdividia en dues cèl·lules, les quals sortien a treballar de forma simultània i intercanviaven membres de forma esporàdica quan ho creien necessari. Es desplaçaven en vehicle a diferents zones residencials per tal de seleccionar possibles objectius, normalment escollien cases aïllades.

Un cop seleccionat l'objectiu i el millor dia i hora per cometre el robatori, una part del grup forçava un dels accessos de l'habitatge per tal de sostreure de l'interior diners en efectiu, joies o petits aparells electrònics, mentre, un altre membre del grup realitzava tasques de vigilància i control a l'exterior. Davant aquests fets el 21 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir sis dels membres del grup. L'endemà els policies van realitzar l'entrada i escorcoll del domicili que tenien a Barcelona, on van localitzar eines i roba que havien fet servir per delinquir. Els arrestats, de nacionalitat albanesa, van passar a disposició judicial el dia 25 de novembre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.