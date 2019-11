Aturen la reocupació d'un bloc que s'ha d'enderrocar a la Bonavista de Manresa

L'intent de reocupació d'un immoble situat a la plaça de la Bonavista de Manresa va ser aturat ahir al matí per la Policia Local de Manresa. Segons ha pogut saber Regió7, els ocupes, que almenys eren cinc nois joves d'entre 18 i 20 anys, volien ocupar un habitatge del número 100 de la carretera de Vic i del qual ja haurien estat desallotjats amb anterioritat.

Aquesta vegada, però, la la intervenció de la Policia Local, que ha tingut el suport dels Mossos d'Esquadra, mentre els estaven intentant l'ocupació els va frustrar el plans per fer-ho.

L'operació es va centrar en dos edificis. Va ser així perquè el pis del bloc que volien ocupar té la porta del carrer tapiada amb una planxa metàl·lica i per aquest motiu els joves haurien intentat accedir primer al bloc del costat, el del número 98 i que fa cantonada amb el carrer Bisbe Comas. Des d'aquí pretenien arribar fins a l'edifici que ja havia estat desallotjat anteriorment, segons van explicar alguns testimonis.

En la intervenció policial també es van fer dues detencions, ja que agents que van participar en aquest operació per evitar l'ocupació van resultar lesionats. Altres okupes no arrestats es van quedar davant de l'edifici amb algunes de les seves pertinences i es queixaven que no els havien deixat agafar la resta de coses que tenien a l'interior del pis.

Un cop l'operatiu ja s'havia donat per finalitzat, els Mossos d'Esquadra van haver de tornar fins al lloc dels fets pels aldarulls que els mateixos joves estaven provocant a la zona, que, segons testimonis, pretenien tornar accedir a l'immoble del qual havien estat expulsats.

Al bloc del número 100 hi ha una gran planxa metàl·lica per evitar l'accés als habitatges però al número 98, on hi ha diverses portes, a la que dona accés a l'escala dels habitatges ara hi ha un gran cadenat.

Els dos blocs que ahir al matí van ser objecte de la intervenció policial està previst que siguin enderrocats, però encara no hi ha una data definida per a l'operació. De totes maneres, la situació dels blocs és diferent. El primer, el que fa cantonada, està totalment desocupat i és propietat de l'Ajuntament de Manresa.

El segon dels blocs, el que pretenien reocupar, és de propietat privada i als baixos hi ha el quiosc La Bonavista. Tot i això, hi ha un acord entre la propietat de l'immoble i l'Ajuntament per tal de formalitzar la compra que es podria acabar realitzant al llarg de l'any que ve, tal com ja va explicar aquest diari el 18 de juliol d'aquest any.