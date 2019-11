Dos cotxes s'accidenten al Bruc sense deixar ferits

Dos vehicles s'han accidentat aquest dissabte al matí a l'autovia A-2 al seu pas pel Bruc, sense deixar persones ferides. La topada ha tingut lloc a les 10.47 h al punt quilomètric 570 de la via. Els dos turismes han col·lidit per causes que es desconeixen però cap dels ocupants ha resultat ferit, segons han informat fonts dels Bombers. No es té constància de complicacions al trànsit a causa del xoc.