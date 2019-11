S'enfronta a 2 anys de presó per mostrar un carnet de conduir fals a la comissaria de Manresa

La fiscalia demana una pena de dos anys de presó per a R. N. A. per un delicte de falsedat documental. Segons explica la fiscalia en el seu escrit de conclusions provisionals i al qual ha tingut accés Regió7, l'acusat era a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa, on es va identificar amb un permís de conduir que hauria resultat que era fals.

Segons el relat del ministeri públic, el processat era coneixedor que es tractava d'un permís de conduir que havia estat falsificat i que havia estat elaborat pel mateix acusat o per tercers a requeriment seu.

A part de la condemna a una pena de dos anys de presó, el ministeri públic també reclama una multa econòmica per a l'acusat. En concret, demana que se'l condemni a pagar un total de 1.620 euros, a raó de sis euros diaris durant un període de nou mesos. A més a més , la fiscalia reclama que se'l condemni a pagar les costes processals.

La celebració del judici està assenyalada per a dimecres de la setmana que ve als jutjats de Manresa.