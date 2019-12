Un ferit en un accident de trànsit a la C-55, a Callús

Una persona ha resultat ferida lleu aquest diumenge a primera hora del matí en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C-55, al seu pas per Callús. El vehicle amb què viatjava l'afectat ha sortit de la via per causes que es desconeixen al quilòmetre 43 de la carretera, al voltant de 2/4 de 7 del matí. Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha desconnectat les bateries del vehicle accidentat. El conductor, que n'havia pogut sortir pel seu propi peu, ha estat atès pel SEM per ferides de caràcter lleu, segons fonts dels Bombers.