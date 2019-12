Arrestat després de provocar aldarulls en un local d'oci a la Muralla

Un home que estava provocant molèsties i aldarulls en un local d'oci de la Muralla, a Manresa, va acabar detingut aquest diumenge després de ser identificat per la Policia Local. Segons han explicat fonts policials, els fets van passar el diumenge cap a quarts de dotze de la nit quan va rebre diverses trucades informant que en un local d'oci de la Muralla hi havia un individu que estava causant molèsties i aldarulls. Un cop al lloc dels fets, la patrulla va identificar l'home, un veí de Manresa de 38 anys, que tenia una ordre judicial de detenció per delictes contra el patrimoni, motiu pel qual va ser detingut.