Detenen un veí de Martorell amb un important arsenal d'armes modificades

Agents de la Policia Nacional han detingut a Martorell una persona de nacionalitat espanyola que tenia a casa 8 armes llargues -una, un fusell automàtic- diversos dispositius silenciadors, visors telescòpics, diferents peces fonamentals, així com peces conversoras capaços de transformar armes semiautomàtiques en automàtiques.Se l'acusa de participació en un delicte de dipòsit d'armes de guerra i dipòsit de municions. Els agents han fet reigstres a casa seva i l'han arrestat.

Aquesta operació ha estat possible, segons expliquen fonts de la Policia, gràcies a la cooperació policial internacional després de realitzar els agents de la Policia Nacional una exhaustiva anàlisi de diferents informacions procedents d'Europol. La tasca investigadora va permetre detectar que el detingut, que és titular de diverses llicències d'armes, havia estat adquirint dispositius per modificar el sistema de tret, transformant les armes curtes en pistoles metralladores capaços d'efectuar tret a ràfega.

Les indagacions, efectuades pels responsables del punt de coordinació de la Comissaria General d'Informació per a la prevenció i investigació dels tràfics il·lícits d'armes de foc a Espanya, van constatar que l'adquisició d'aquestes peces conversoras es realitzava a través d'Internet, introduint-les en territori nacional de manera per mitjà d'enviaments de paqueteria postal. Aquests dispositius fan possible l'ús d'armes de de tir a tir, en armes de mode ràfega, podent aconseguir una potència de tret de 1.100 cartutxos per minut.

L'operació s'emmarca en l'estratègia de seguretat de la Unió Europea que considera una prioritat la prevenció i lluita contra el tràfic il·lícit d'armes, les seves peces i components essencials, on la Policia Nacional realitza un incessant esforç per detectar les possibles vies utilitzades per al tràfic il·legal d'armes de foc i munició, evitant que puguin acabar en mans de persones relacionades amb la delinqüència organitzada i el terrorisme.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Martorell (Barcelona) i realitzada per agents de la Comissaria General d'Informació, en col·laboració amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona.