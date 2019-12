Demanen 7 anys de presó per a un home que enganyava menors per aconseguir fotos sexuals

La fiscalia de Manresa demana set anys de presó per a un home acusat d'enganyar nois, menors d'edat, per tal d'aconseguir fotografies de caràcter sexual. Segons l'escrit del ministeri públic, l'home es feia passar per una noia amb un perfil fals a Facebook amb l'objectiu d'aconseguir les imatges. A més, en algun cas, hauria intentat cobrar per elles. La fiscalia l'acusa de dos delictes d'abusos sexuals a menors i un de corrupció. Els fets, que van ser denunciats a Berga, es jutjaran el pròxim 12 de desembre al Jutjat Penal 1 de Manresa.

Segons el ministeri fiscal, els fets van tenir lloc l'any 2013. L'acusat, C.R.B., va crear diferents perfils falsos a Facebook i, a través d'aquests, contactava amb menors per obtenir fotografies sexuals. Fent-se passar per una noia menor i enviant-li una imatge d'una jove despullada, va aconseguir obtenir imatges d'un noi de 13 anys. A continuació, va contactar amb dos menors més i els hi va proposar veure la fotografia que havia obtingut. També li va suggerir a un quart menor, de 15 anys, vendre-li imatges de caràcter sexual a canvi de diners.

La Fiscalia considera que l'acusat va cometre dos delictes d'abusos sexuals i, per això, li demana dos anys de presó; i un de corrupció de menors, castigat amb tres anys més. Alhora, demana al jutge que prohibeixi acostar-se a les quatre víctimes durant un temps superior a cinc anys. En paral·lel, els menors exigeixen una indemnització pels danys causats.