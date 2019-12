El jutge deixa en llibertat els lladres relacionats amb robatoris a Sant Fruitós

El jutge va deixar en llibertat els sis detinguts en l'operació policial contra una banda presumptament implicada en els recents robatoris a Sant Fruitós de Bages.

Segons van assenyalar els Mossos d'Esquadra, l'operatiu policial, del 22 de novembre, va permetre detenir sis homes, d'entre 23 i 34 anys, per haver assaltat domicilis a Badalona, Alella, Valldoreix i Sant Fruitós en menys de tres setmanes. La investigació es va iniciar el 6 de novembre quan els Mossos van tenir coneixement d'un robatori a Badalona. Els lladres van accedir al domicili forçant una finestres, i un cop dintre es van endur joies i diners.

Els lladres formarien part d'un grup més ampli que en 19 dies hauria robat en 13 domicilis. Els investigadors van constatar que el grup se subdividia en dues cèl·lules que sortien a delinquir de forma simultània i intercanviaven membres de forma esporàdica. Es desplaçaven en vehicle a diferents zones residencials per seleccionar possibles objectius, normalment cases aïllades. Un cop seleccionat l'objectiu i el millor moment per al robatori, una part del grup forçava un dels accessos de l'habitatge per tal de sostreure de l'interior diners en efectiu, joies o petits aparells electrònics, mentre un altre membre feia tasques de vigilància i control a l'exterior. El 22 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir sis dels membres del grup. L'endemà la policia va entrar al seu domicili a Barcelona i el va escorcollar, i va localitzar eines i roba usades per delinquir.