Els Bombers retiren unes tanques malmeses de l'escola Pia de Moià

Els Bombers han rebut l'avís aquest dimecres al matí que unes tanques malmeses de l'escola Pia de Moià eren a punt de caure al carrer i han enviat una dotació al lloc dels fets per retirar-les. L'incident s'ha produït a les 7.41 h a l'avinguda de l'Escola Pia, on es troba situat el centre escolar. Els Bombers han treballat durant una hora per retirar el material danyat i evitar que caigués a la via pública.