Denuncien un cas de tocaments, a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han rebut la denúncia d'un cas d'abusos sexuals, per presumptes tocaments, a Manresa. Els fets denunciats s'haurien produït la nit de divendres a dissabte a la via pública, a la capital del Bages.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat l'existència d'una denúncia per tocaments, tot i que ara per ara no han transcendit més detalls d'aquest cas que s'està investigant.