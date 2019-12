Sanegen un façana que perillava a Igualada

Els bombers han intervingut aquest migdia per sanejar una façana a Igualada. En concret, els bombers, que hi han intervingut amb dues dotacions, han retirat uns 8m2 d'arrebossat d'una façana a la cantonada entre l'avinguda Balmes i el carrer Pasteur que perillava de caure, segons han informat fonts del mateix cos. Han rebut l'avís a les 12:24h i han donat el servei per finalitzat a les 13:04h.