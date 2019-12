Es baralla a Manresa i acaba detingut per una ordre judicial pendent

La Policia Local de Manresa va detenir dimarts passat a la tarda un home, veí de la ciutat i de 30 anys d'edat, perquè tenia una ordre judicial pendent. Segons han explicat fonts policials, una patrulla que atenia un requeriment per una baralla al passeig de Pere III va identificar diverses persones que presumptament hi estaven implicades, i el servei informàtic va alertar que una d'aquestes persones tenia una ordre de detenció d'un jutjat penal de Manresa, per un delicte de trencament de condemna judicial, motiu pel qual va ser detingut.