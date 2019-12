Els efectes de la pluja a la Catalunya Central: terrasses embossades, filtracions d'aigua, inundacions...

Les pluges d'aquest dimecres han provocat diverses incidències a la Catalunya Central: terrasses embossades, filtracions d'aigua, inundacions... A Igualada, els Bombers van haver de desembossar la terrassa d'un edifici al carrer de Lleida ahir al vespre, a les 20.14 h. També va quedar obstruït el desguàs d'una altra terrassa, en aquest cas a Manresa, al carrer de Sant Joan d'en Coll. Els Bombers van fer un servei a les 23.33 h per desembossar la terrassa.

Al Baix Llobregat, a Abrera, també hi ha hagut aquesta nit passada un parell d'incidències provocades per la pluja que han requerit la intervenció dels Bombers. D'una banda, en un edifici al número 23 del carrer de Jaume I, l'aigua va causar-hi filtracions. Els veïns van alertar de l'incident a les 21.10 h. Unes hores més tard, a les 00.22 h de la matinada, els Bombers van haver de realitzar un altre servei per la inundació d'una casa al carrer del Lliri 16, també a Abrera. Dos dits d'aigua cobrien el terra de l'habitatge.

Incidències a la resta de Catalunya



El telèfon d'emergències 112 ha atès fins a les 6 del matí 521 trucades per 379 incidents relacionats amb el temporal, 190 des de Barcelona, 27 des de Badalona i 27 des de Sant Cugat del Vallès. Les trucades s'han produït per inundacions de baixos i caiguda de branques, principalment. Hi ha 800 abonats sense llum a l'Aldea. Al marge d'això, no es registren incidències rellevants per les pluges. Hi ha dues carreteres secundàries tallades: la GI-541 a Torroella de Montgrí i la GI-644 a Forallac. S'han acumulat 119 litres per metre quadrat a Alcanar, 118 a Girona, 107 a Santa Coloma de Farners, 100 a Sant Cugat i 85 al Raval de Barcelona. El riu Onyar entre Riudellots de la Selva i Girona va molt ple amb nivells que poden afectar punts baixos i guals, però sense perill per a zones habitades. El cabal del Daró també és força elevat.

Els Bombers han informat que des de les 22 hores de dimecres han treballat en una cinquantena d'avisos, la majoria a regió metropolitana nord (29) i a la de Girona (12). Els motius han estat acumulacions d'aigua o filtracions, retirar elements de la via i atendre incidències elèctriques. Es registren retards d'entre 15 i 20 minuts a la línia R1 per condicions meteorològiques adverses entre Vilassar i Mataró, que provoquen una avaria de senyalització en aquest tram.