La via judicial es perfila com l'única per resoldre el cas de la nena d'un any i mig de Sallent

La via judicial es perfila com l'única via, més enllà d'una possible entesa entre la mare i el pare, en el cas de la nena d'un any i mig de Sallent que publicava ahir Regió7, en el qual la mare va denunciar el pare per haver-se-la emportat sense el seu permís. Una altra opció seria que la mare i el pare de la nena arribin a un acord, segons han explicat diverses fonts.

Ahir a la tarda, la mare explicava que ha mantingut contacte amb el pare, que li assegura que la menor està bé. Tot i això, la mare afirma que des de dissabte passat l'home no li deixa veure la criatura. El cas es remunta a dissabte passat, quan la mare va presentar una denúncia contra el pare per haver-se emportat la nena contra la seva voluntat.

La regidora de Serveis Socials de Sallent, Sílvia Tardà, explica que l'Ajuntament està intervenint en el cas, fent-ne un seguiment, i que havien orientat la mare perquè posés una denúncia. També assegura que tenen previst reunir-se amb la mare i mantenir el seguiment del cas.

Fonts del departament d'Afers Socials de la Generalitat assenyalen que només actuen en els casos en què hi ha desprotecció del menor i remarquen que, si el pare s'ha endut la filla, s'ha de denunciar als jutjats i que ells només actuarien en el cas que el menor estigués desprotegit, i que abans qui ho ha de determinar és el jutge.

El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, explica que en els casos en què tant el pare com la mare tenen la potestat del menor, només que estigui amb un dels dos ja és legal. En aquest tipus de casos, explica que el més habitual és demanar al jutge que estableixi mesures cautelars abans no decideixi, de manera definitiva, sobre la custòdia del menor. Malgrat tractar-se de mesures cautelars, l'advocat puntualitza que el procés es pot allargar setmanes, ja que tant la denúncia com els diferents passos que segueix el procés judicial s'han d'anar notificant a les parts implicades.

El cas de la nena d'un any i mig de Sallent es remunta a dissabte passat, quan la mare va presentar una denúncia als jutjats perquè, segons explica, al matí va accedir que el pare de la nena la pogués veure després de mig any sense que s'hagués interessat per ella. Va ser en un espai públic i ella anava acompanyada d'una amiga. Sempre segons explica la mare, quan la nena estava en mans d'aquesta amiga i al costat del cotxe del pare, que tenia la porta oberta, aquest la va agafar i se la va emportar a la seva falda mentre ell conduïa, i deixant la porta del vehicle oberta. A més, en la fugida, amb el vehicle hauria colpejat l'amiga que tenia la criatura a les mans.

Més tard, la mare explica que va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa per denunciar els fets, però que la van dirigir als jutjats, on finalment va acabar denunciant el cas davant del jutge de guàrdia.

Fonts del cos policial expliquen que en casos com aquest i de forma genèrica, on en principi es tracta de la custòdia d'un menor, que és un tema civil, aconsellen que la denúncia es presenti de forma directa als jutjats.