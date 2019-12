Demanen quatre anys de presó per a tres acusats d'un robatori en una joieria de Berga

La fiscalia demana una pena de quatre anys de presó per a tres acusats d'un robatori en una joieria de Berga.

Segons el relat de la fiscalia, els tres processats es van emportar joies per un valor de 61.463 de la joieria Mayte de la capital berguedana. Els fets van passar entre tres quarts de dues i les 2 i 10 minuts de la nit de l'1 de setembre del 2015.

La fiscalia narra que els tres acusats, Louis G. M., Brian B. Q. i Lucian N., van manipular la reixa de l'establiment a l'interior del qual hi va accedir el primer, mentre que el segon i el tercer acusats es van quedar a fora per portar a terme tasques de vigilància.

El valor total de les joies robades, segons fiscalia, ascendeix a 61.463 euros, i també van provocar danys a l'interior de l'establiment, que estan valorats en 3.384 euros, segons recull l'escrit de fiscalia.

El ministeri públic els considera culpables d'un delicte de robatori amb força i demana una condemna de quatre anys de presó per a cadascun dels tres acusats, a més de la inhabilitació al dret de sufragi passiu durant el temps que duri una eventual condemna a presó dels tres acusats per a aquest cas. El ministeri fiscal també reclama que els processats per aquest robatori indemnitzin el perjudicat pel robatori amb una quantitat de 29.536,9 euros. Aquesta xifra ha de servir per compensar el valor dels objectes robats pels quals l'asseguradora no ha indemnitzat els propietaris de l'establiment.

La fiscalia també reclama que els tres acusats per aquest robatori es facin càrrec de les costes processals.

El judici és previst que se celebri dilluns 9 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.