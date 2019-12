Detenen tres homes per robatoris a domicilis de Sant Feliu Sasserra

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Moià i de Manresa van detenir el dia 3 de desembre tres homes, de 38, 26 i 27 anys com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força interior de domicili. Els passat 3 de desembre, pels volts de les nou del vespre, els mossos estaven donant pas alternatiu en un accident de trànsit a la carretera C-59, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja.

Mentre els agents regulaven el trànsit, un vehicle que s'apropava al lloc de l'accident no va fer cas a les indicacions dels agents i va envair el sentit contrari. A més, un dels agents va observar com un dels ocupants llençava un objecte a fora. Davant d'això els mossos van aturar el vehicle i van identificar els tres ocupants. En l'escorcoll del turisme van trobar joies, diners i eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris.

Per altre banda, els agents van poder recuperar l'objecte que havien llençat i van esbrinar que era un cartera sostreta aquella mateixa tarda en un robatori a un domicili de Sant Feliu Sasserra. Davant d'això, els mossos van detenir els tres ocupants per la seva presumpte relació amb els fets. Posteriorment, després de diverses gestions amb els objectes recuperats, els mossos van esbrinar que els detinguts havien entrat a dues cases més de Sant Feliu Sasserra. Els detinguts van passar el dia 5 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar el seu ingrés a presó.