Un ferit en quedar atrapat un globus aerostàtic en uns cables elèctrics a la Botjosa

Un globus aerostàtic amb sis persones a l'interior de la cistella ha quedat atrapat en els cables de mitja tensió d'una línia elèctrica a prop del nucli de la Botjosa, en el terme municipal de Sallent, concretament al polígon Illa Sud. L'accident ha tingut lloc aquest dissabte a dos quarts de 10 del matí i el pilot del globus ha patit cremades. La resta, n'han resultat il·lesos. Com a conseqüència de l'impacte, s'ha calat foc al globus i la cistella on anaven els qui sobrevolaven la zona ha quedat totalment cremada, segons Bombers de la Generalitat, que hi han anat amb tres dotacions i han apagat les flames ràpidament. Els globus aerostàtic volava a poca altura i per aquest motiu quan han arribat els equips d'emergències, els ocupants ja havien baixat pel seu propi peu. Posteriorment, el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès i ha traslladat el pilot a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè li curessin les cremades. També s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets, i Policia Local de Sallent.

L'accident ha provocat un tall elèctric a la zona i 25 usuaris s'han quedat sense servei, segons informa l'Ajuntament de Sallent. Hi ha empreses del polígon que n'han resultat afectades, però la incidència és mínima perquè avui no hi ha activitat. Els tècnics de la companyia elèctrica estan portant a terme la reparació de la línia i preveuen que aquesta tarda es restableixi el servei.