El govern de Berga autoritza la Policia Local a utilitzar el gas pebre

L'equip de govern de Berga ha autoritzat els agents de la Policia Local a usar gas pebre a causa de l'augment d'agressions amb arma blanca a la ciutat. Així ho va explicar l'alcaldessa, Montse Venturós, en el ple de dijous passat responent una pregunta que li va fer el regidor Vicenç Vegas, de Junts per Berga.

La mesura es va conèixer públicament arran d'aquesta pregunta quan Vegas es va interessar per un decret d'alcaldia del 22 de novembre passat en què s'aprova l'ús d'aquest gas per part de la Policia Local. L'alcaldessa va indicar que no es podrà utilitzar quan hi hagi manifestacions o concentracions contra les persones «com sí que fa la Brimo dels Mossos», sinó per actuar en casos com els d'agressions amb arma blanca, com els que recentment hi ha hagut a la ciutat.

La darrera agressió amb arma blanca coneguda a Berga va tenir lloc fa dues setmanes, la nit del 24 al 25 de novembre, quan la víctima va resultar ferida lleu després de rebre 9 ganivetades. Els dos presumptes autors dels fets estan en presó preventiva acusats de temptativa d'homicidi. L'alcaldessa també va explicar que darrerament hi ha hagut intents d'agressió amb arma blanca contra agents de la guàrdia urbana.

Venturós també explicar que l'autorització per utilitzar aquesta arma s'ha fet per petició del cos policial.

L'alcaldessa va informar que l'ús del gas pebre per part de la guàrdia urbana de Berga el regula un protocol i que els agents ja han rebut formació per fer-ne un ús correcte. De moment, a cada vehicles del cos policial hi haurà una pistola de gas pebre per utilitzar-la si és necessari en casos «d'extrema gravetat».

L'alcaldessa va dir al ple que la junta de seguretat «també s'ha plantejat la utilització de pistoles Taser» per part dels agents de la Policia Local però que s'ha descartat perquè «estan sent molt qüestionades en matèria de drets humans» i va afegir que, «avui, Berga no necessita aquesta eina».

El gas pebre és una arma que es troba a mig camí de les defenses personals i de les armes de foc però que, igual que les pistoles Taser, evita el contacte físic. Aquest gas provoca picor als ulls fins al punt que pot arribar a provocar ceguesa temporal, així com també dificultats de respiració, picor al nas i tos. Els efectes complets duren entre mitja hora i tres quarts, però no desapareixen del tot fins al cap d'unes hores d'haver-hi estat exposat.

El gas pebre és la substància que la policia francesa va utilitzar el 12 de novembre passat quan va iniciar el desallotjament dels manifestants convocats per Tsunami Democràtic i que havien tallat l'autopista a l'alçada del Pertús.

En el cas de la Policia Local de Manresa, els agents podrien arribar a utilitzar aquest tipus d'arma que evita el contacte físic. Segons han explicat fonts municipals, als anys 90 el cos policial havia disposat d'esprais de gas pebre. Tot i això, ja fa molts anys que es va deixar d'adquirir-ne i ara el cos policial no en té.

A Igualada, fonts municipals expliquen que el reglament permetria l'ús del gas pebre però no de forma automàtica. Abans, caldria que ho autoritzés l'equip de govern municipal, com ara han fet a Berga, i a més a més s'hauria de comunicar a la Guàrdia Civil. També concreten que ara per ara no tenen previst utilitzar aquest tipus d'arma ja que no hi ha cap circumstància, com és el cas de Berga, que ho justifiqui. I remarquen que l'ordre públic és competència dels Mossos d'Esquadra.