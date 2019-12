A judici per agredir un homea la porta d'un bara Santpedor

L'acusat d'una agressió a les portes d'un bar a Santpedor s'enfronta a una petició de la fiscalia d'un any de presó. Els fets, segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van passar el 20 de gener del 2018, a 2/4 de 10 del vespre, quan la víctima estava fumant davant d'un bar de la car-retera de Manresa. Segons l'escrit, el presumpte agressor va dir a la víctima, amb qui es coneixia per ser veí del poble, que s'apartés. Aquest es va girar i llavors l'acusat li hauria clavat una empenta que el va fer caure i el va deixar inconscient. Un testimoni va fer marxar l'acusat del lloc i va ajudar la víctima, que quan va recuperar la consciència encara era a terra. L'home va patir diverses ferides i hematomes i va necessitar 8 dies per recuperar-se. El fiscal demana un any de presó per a l'acusat i que indemnitzi la víctima amb 1.780 euros. El judici està previst per al 16 de desembre.