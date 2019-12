L'operació sortida deixa fins a 15 quilòmetresde cues al Berguedà

D. C.

Les cues ahir al migdia a la C-16, a l'alçada de Berga D. C.

L'operació sortida d'aquest cap de setmana de tres dies ha provocat diversos problemes de trànsit a les carreteres de la Catalunya Central. El Berguedà va ser la comarca on es van produir els principals problemes.

A l'eix del Llobregat, els problemes de circulació van començar a primera hora del matí, quan un grup de persones va cremar fustes al mig de la calçada a l'alçada de Berga. Van ser els mateixos conductors els qui van apartar el material. Després, al llarg de tot el dia, va ser la gran afluència de vehicles el que va desencadenar un embús monumental.

A partir de les 11 del matí, les cues van superar els 15 km entre Olvan i Cercs i fer el tram Berga-túnel del Cadí va arribar a comportar més de dues hores de retencions. Els embussos en aquest tram es van allargar durant gairebé tota la jornada i a les 5 de la tarda les cues encara eren d'uns vuit quilòmetres. Al vespre, la situació ja s'havia normalitzat.

Al llarg del matí també hi va haver cues al Bages. A la C-55 hi havia retencions de fins a 11 quilòmetres entre Castellbell i Manresa i també es van produir altres cues puntuals a l'enllaç entre la C-58 i la C-55 a Castellbell i el Vilar, sempre en sentit nord.

A l'Alt Urgell també hi va haver complicacions en sentit Andorra. A l'alçada de la Seu d'Urgell, al llarg de tot el matí i també durant bona part de la tarda, les retencions eren a l'N-145 i a l'N-260. Per altra banda, a la C-14 la congestió es concentrava a Oliana amb 5 quilòmetres de cues, a la Ribera d'Urgellet amb retencions de 4,5 quilòmetres, i a Organyà amb dos quilòmetres més de cua, sempre en sentit Andorra.

El Servei Català de Trànsit (SCT) va activar el dispositiu per a aquest cap de setmana llarg dijous a les 3 del migdia i preveia que uns 465.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operatiu es mantindrà fins demà al vespre i es preveu que la majoria de vehicles tornin a Barcelona a partir de demà al migdia.

Més enllà de les comarques de l'àmbit de Regió7, també hi va haver importants cues a la C-25 a l'alçada d'Espinelves, on se celebra la fira de l'avet, i a la C-17, amb cues de 20 quilòmetres a Centelles. A l'AP-7 hi va haver cues, al matí, a Sant Celoni i a Cardedeu, de 8 i 10 quilòmetres respectivament, en direcció a Girona.