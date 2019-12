La Policia Local de Manresa enxampa vuit conductors beguts o drogats en pocs més de 24 hores

La Policia Local de Manresa ha enxampat set conductors beguts i un drogat entre el dijous a la nit i dissabte a la matinada. Quatre dels quals en accident de circulació a l'interior de la ciutat. El primer accident va tenir lloc dijous a la nit, a 1/4 de 10 de la nit, quan un cotxe conduit per un veí de Manresa de 30 anys va sortir de la via. L'home en va resultar il·lès, però va donar positiu en haixix. El segon va tenir lloc poca estona després, a les 10 de la nit, al Passeig Pere III, a l'altura del número 67, quan dos cotxes van topar. El conductor d'un dels vehicles, un veí de Manresa de 26 anys, va donar positiu en la prova d'alcoholèmia.

El tercer accident es va produir divendres a la 4 de la matinada a la plaça de la Bonavista, quan un altre vehicle va sortir de la vida. Els agents que s'hi van desplaçar van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, un home de 47 anys, i va donar positiu. La quarta incidència viària es va registrar divendres a les 9:24 del matí, quan un vehicle en va envestir un altre lateralment al carrer Jorbetes, a la cruïlla amb carrer Mossèn Vall. En aquest cas, un veí d'Artés de 28 anys va donar positiu. En aquest últim accident, la conductora de l'altra vehicle, una jove de 21 anys, va patir ferides lleus, segons informa la Policia Local de Manresa.

La resta han donat positiu en controls o en proves realitzades pels agents deseprés d'haver vist com cometien una infracció viària. A un dels enxampats se l'ha denunciat per la via penal i la resta se'ls ha obert un expedient administratiu en donar entre 0,25 i 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat.