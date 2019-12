S'enfronten a tres anys de presó dos acusats de robar en una masia a la Valldan

La fiscalia demana un total de tres anys de presó per a dos acusats de robar en una masia de la Valldan. Els fets, segons el relat de la fiscalia, van passar entre les 7 de la tarda i 2/4 de 12 del migdia dels dies 21 i 22 de maig del 2018.

Segons l'escrit de conclusions provisionals de l'acusació pública, els dos acusats per aquest robatori, Ivan L. B. i Miloud K. M., presumptament van accedir a l'habitatge utilitzant una escala i forçant la finestra de la cuina.

De l'habitatge, els dos lladres es van emportar diferents objectes, com un televisor, dos ordinadors, un monitor, plats de música, una taula de so, un amplificador i altres objectes, la majoria dels quals van poder ser recuperats i retornats al seu propietari, segons consta en l'escrit de la fiscalia. Tot i això, algunes de les pertinences robades no es van poder recuperar i el seu propietari reclama que se l'indemnitzi per això.

Els dos processats estan acusats d'un delicte de robatori amb força, pel qual demana tres anys de presó i inhabilitació per al dret de sufragi passiu i també que assumeixin les costes processals, a més d'una responsabilitat civil pels objectes que no s'han recuperat, en la quantitat que determini el jutge. El judici se celebrarà dimarts, a Manresa.